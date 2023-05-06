Задержанный по делу о покушении на Захара Прилепина признался, что работал по заданию СБУ

Задержанный по подозрению в покушении на Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Пермяков, подозреваемый в причастности к совершению теракта, в результате которого пострадал писатель Захар Прилепин, а его водитель погиб, признал, что действовал по указанию спецслужб Украины.

“Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно”, – сообщили в телеграм-канале Следкома.

После взрыва Пермяков попытался покинуть место преступление через лес, но при выходе в другом населенном пункте был задержан сотрудниками полиции.

В СК добавили, что эксперты возьмут необходимые образцы для проведения судебных экспертиз, а следователи продолжат поиск других лиц, причастных к этому преступлению.

Напомним, покушение на известного публициста, патриота, писателя Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года. Автомобиль майора Audi Q7 подорвали в одной из деревень Борского района Нижегородской области.

Следственный комитет (СК) России квалифицировал данное происшествие как теракт и возбудил дело по соответствующей статье 205 уголовного кодекса РФ.

В МИД России назвали данный теракт свидетельством того, что “Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим”.