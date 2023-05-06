Резников рассказал "главную причину беспокойства" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные союзники Киева слишком завышают ожидания от предстоящего контрнаступления ВСУ.

“В странах, которые являются нашими партнерами, нашими друзьями, ожидание контрнаступления переоценено, я бы сказал, перегрето”, – передает “главную причину беспокойства” Резникова издание New York Times.

Резников отметил, что считает это контрнаступление лишь частью истории конфликта на Украине. Однако американский военный аналитик Шон Белл считает, что это контрнаступление может стать последней главой конфликта. По мнению военного эксперта, украинская армия “быстро выдохнется” в атаке, что на фоне слабеющей поддержки запада приведет к поражению Киева.

Также из недавней утечки секретных данных Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.