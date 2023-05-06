Министр обороны Украины Резников: ВС России хорошо адаптируются к новым вооружениям Киева

Резников признал, что российская армия хорошо адаптируется к новому западному оружию Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что военнослужащие российской армии хорошо адаптируются к новым типам вооружений, поставляемых Киеву Западными союзниками.

“Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся”, – признал министр в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

В пример он привел появление американских РСЗО HIMARS, которые летом 2022 года значительно расширили возможности украинской армии, но ВС России смогли перестроить свою логистику и приспособиться к новым условиям. Резников заявил, что именно по этой причине Киев запрашивает у союзников более дальнобойное вооружение.

Недавно советник командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат отметил еще одно преимущество армии России в зоне конфликта. По его словам, новейшие планирующие бомбы стали “серьезной головной болью” для ВСУ, которым на данный момент Украина никак не может противостоять.

Также в ближайшее время у Киева могут закончиться запасы ракет для систем противовоздушной обороны, что предоставит полную свободу авиации ВКС России в небе над Украиной и может привести к серьезным успехам российской армии.