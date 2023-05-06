Александр Цыбульский: «Отвезли ребятам гостинцы и поздравили с наступающим Днем Победы»

Фото: пресс-служба губернатора Архангельской области.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева встретились с ранеными участниками СВО из Архангельской, Ростовской, Оренбургской областей, Краснодарского края и из регионов Дальнего Востока, которые проходят лечение в филиале №2 1469-го военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны России.

Бойцы рассказали, что в лечебном учреждении они окружены заботой и получают всю необходимую врачебную помощь.

Глава Архангельской области пожелал всем находящимся в госпитале военнослужащим скорейшего восстановления здоровья.

- Я вас поздравляю с наступающим Днем Победы и благодарю за ту работу, которую вы выполняете на боевом посту, – сказал Александр Цыбульский.

Александр Цыбульский и Екатерина Прокопьева передали военнослужащим фрукты, соки, вкусные подарки от жительниц Архангельской области и письма-треуголки, которые написали специально для бойцов школьники Поморья.

- Сегодня в Северодвинске навестил ребят, которые получили ранения во время боёв на спецоперации. В военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ проходят лечение и реабилитацию не только наши местные парни, но и ребята из других регионов. Говорят, что врачи и весь персонал госпиталя профессионально и, что немаловажно, чутко и заботливо к ним относятся. А из проблем только одна – слишком холодный май на Севере. «Мёрзнут» в основном ребята из Краснодарского края и Ростовской области, где весне на пятки уже наступает лето. Отвезли ребятам гостинцы и поздравили с наступающим Днем Победы, – написал после поездки в госпиталь в Телеграм-канале Александр Цыбульский.