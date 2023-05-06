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НовостиПроисшествия6 мая 2023 18:24

МИД РФ возложил ответственность за теракт против Прилепина на союзников Украины

В МИД РФ заявили, что молчание международных организаций о теракте против Прилепина недопустимо
Сергей ЧИКОВ
В МИД России прокомментировали покушение на Прилепина

В МИД России прокомментировали покушение на Прилепина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России заявило о недопустимости молчания международных организаций по поводу теракта в отношении писателя Захара Прилепина и обвинило в причастности к этому происшествию Западных союзников Киева.

“Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей. Молчание профильных международных организаций недопустимо”, – говорится в заявлении министерства.

Также в МИД напомнили, что это не первый подобный случай – подобным образом киевский режим расправился с российской журналисткой Дарьи Дугиной, в марте 2023 покушался на жизнь основателя телеканала «Царьград» Малофеева, а недавно убил военкора Владлена Татарского.

Напомним, ранее МИД России в докладе о ситуации с правами человека на Украине заявило о несамостоятельности украинского правительства. По мнению авторов доклада, Киев выполняет указания других стран и создает из собственной страны “анти-Россию”. В МИД РФ считают, что заокеанские кураторы закрывают глаза на неонацистскую сущность киевского режима и подталкивают его двигаться дальше по пути саморазрушения.