В МИД России прокомментировали покушение на Прилепина Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России заявило о недопустимости молчания международных организаций по поводу теракта в отношении писателя Захара Прилепина и обвинило в причастности к этому происшествию Западных союзников Киева.

“Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей. Молчание профильных международных организаций недопустимо”, – говорится в заявлении министерства.

Также в МИД напомнили, что это не первый подобный случай – подобным образом киевский режим расправился с российской журналисткой Дарьи Дугиной, в марте 2023 покушался на жизнь основателя телеканала «Царьград» Малофеева, а недавно убил военкора Владлена Татарского.

Напомним, ранее МИД России в докладе о ситуации с правами человека на Украине заявило о несамостоятельности украинского правительства. По мнению авторов доклада, Киев выполняет указания других стран и создает из собственной страны “анти-Россию”. В МИД РФ считают, что заокеанские кураторы закрывают глаза на неонацистскую сущность киевского режима и подталкивают его двигаться дальше по пути саморазрушения.