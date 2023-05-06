ПВО Крыма сбила над полуостровом две баллистические ракеты, запущенные украиной с ОТРК “Гром-2”

Российские системы ПВО сбили две баллистические ракеты над Крымом Фото: Минобороны РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что средства ПВО уничтожили над полуостровом две баллистические ракеты, выпущенные украинской армией с ОТРК “Гром-2”.

“Над республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК Гром-2”, – сообщил Аксенов в своем телеграм-канале. Позже его советник Олег Крючков добавил, что было перехвачено две ракеты.

В результате этой атаки разрушений и пострадавших нет. Глава региона призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.

Киев периодически пытается наносить удары по полуострову, а президент Украины Зеленский считает, что захват Киевом Крыма якобы является «безальтернативным вариантом» для всего мира, а также заявляет, что ВСУ смогут дойти до полуострова уже в предстоящем весеннем контрнаступлении.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассказал три возможных сценария предстоящего контрнаступления ВСУ. Самым выгодным для Киева он считает попытку прорыва в Запорожской области в сторону Мелитополя с дальнейшим выходом на Крым.

Однако, данный план “красив только на бумаге”. Российские военные на деле не только демонстрируют полную готовность к атакам Киева на данном направлении, но и “азартное желание” отбивать их.