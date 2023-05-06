Экс-разведчик Риттер: удар беспилотников по Кремлю не спасет Зеленского от поражения в конфликте

Украина ничего не добилась своей атакой на Кремль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Зеленский не добился никаких результатов атакой беспилотников на Кремль.

“Атака беспилотников по Кремлю представляют собой прямую атаку на резиденцию российской власти. <…> Какой результат? Никакой! Откровенно говоря, это политический акт, который не даст никаких военных преимуществ”, – заявил военный.

По мнению Риттера, в данном инциденте не может быть сомнений, кто его устроил. Атаку беспилотников по Кремлю он назвал нападением Украины на Россию, а также назвал виновными в этом союзников Киева: США, НАТО и Евросоюз.

“Это не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте”, – резюмировал военный.

Напомним, в ночь со 2 на 3 мая над Кремлем средствами радиоэлектронной борьбы были сбиты два беспилотника. В результате их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

В МИД РФ данную атаку назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, а Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после данного теракта у России не осталось иного выхода, кроме как физически ликвидировать власти Украины.