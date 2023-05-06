С Карла III чуть не упала корона во время коронации

Коронация британского монарха Карла III стала самым главным событием мировой жизни 6 мая 2023 года Фото: REUTERS

Во время коронации Карла 3 в Вестминстерском аббатстве в Лондоне с нового монарха Великобритании чуть не упала корона святого Эдуарда Исповедника. В кульминационный момент церемонии восхождения на престол нового суверена духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби не смог с первого раза возложить корону на голову Карла 3, и ему пришлось перепроверять, что корона села ровно и не упадет.

Само таинство помазания было скрыто от гостей церемонии и миллионов телезрителей специальной ширмой. Во время церемонии архиепископ наливает елей из ампулы - золотого сосуда в форме орла - в коронационную ложку, которую изготовили еще в XII веке, после чего архиепископ наносит елей на голову, грудь и руки короля, сидящего на дубовом коронационном кресле короля Эдуарда лицом к алтарю.

Напомним, сайт KP.RU провел прямую трансляцию церемонии восхождения на престол нового короля Великобритании. Торжества по этому поводу пройдут еще в течение двух дней. Сама церемония не обошлась без эксцессов – один сотрудник правоохранительных органов потерял сознание во время коронации, а саму церемонию уже “разобрали на мемы” активные пользователи соцсетей.