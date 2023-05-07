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НовостиПолитика6 мая 2023 21:00

Воздушная тревога объявлена в Киеве и в большинстве регионов Украины

Ранее 6 мая взрывы прогремели в Кривом Роге
Сергей ГАПЧУК
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в большинстве регионов Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и в большинстве регионов Украины

Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также звучит в большей части областей страны.

Отмечалось, что сирены звучали в Киеве, в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Как писал сайт KP.RU, 6 мая украинские СМИ заявили о взрывах, которые прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области, отметив, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

4 мая в Киеве прогремели взрывы, сообщали украинские СМИ. Между тем в столице Украины и Киевской области объявлена воздушная тревога.

3 мая воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также в нескольких регионах Украины. Это Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская и Харьковская области.