Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский не сдержал предвыборных обещаний, украинцы могут восстать Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский не сдержал предвыборных обещаний, что может привести к восстанию против него, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Офицер напомнил, что «он победил, потому что обещал закончить конфликт».

Экс-советник подчеркнул, что Зеленский на момент предвыборной компании даже не говорил на украинском, так как его родным был русский.

«...Все изменилось, как только он занял пост президента», - отметил Макгрегор.

По его мнению, Зеленский начал проводить политику, которая не отвечает интересам самих украинцев, поэтому вполне ожидаемо, что он может быть убит собственными людьми.

Как писал сайт KP.RU, ранее Макгрегор заявил, что сейчас Украина находится в очень сложном положении, поскольку российские войска уничтожают все больше западной техники, а НАТО считает страну «гиблым делом».

Полковник добавил, что Украина уже потеряла около 90% всего оружия, которое ей поставили западные партнеры, поэтому ВСУ еще не скоро может быть готово к возможному наступлению.

27 апреля экс-советник указывал, что отказ Зеленского от диалога с Москвой может привести его к серьезным последствиям, например, смещению с должности в будущем.