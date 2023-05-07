СБУ не опровергла свою причастность к подрыву машины Прилепина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Службе безопасности Украины не опровергли причастность к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области.

Ранее машину Прилепина подорвали в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин получил серьезные ранения и был госпитализирован в больницу.

«Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ», - заявили в пресс-службе СБУ украинским СМИ, комментируя теракт против Прилепина.

Как писал сайт KP.RU, 6 мая российский общественный деятель и писатель Захар Прилепин, пострадавший в результате теракта в Нижегородской области, был успешно прооперирован и введен в медикаментозный сон.

Напомним, покушение на патриота, писателя Захара Прилепина произошло днем 6 мая около одной из деревень Борского района Нижегородской области.

Один из организаторов покушения уже задержан – это уроженец Донецкой области Александр Пермяков, с 2018 года работавший на спецслужбы Украины и приехавший в Россию специально для совершения этого покушения.

СК России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ - Теракт, а также продолжает поиск других причастных к данному делу.