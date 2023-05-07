Киев готов ввести ответный запрет на импорт из Молдавии Фото: REUTERS

Украина готова ввести запрет на импорт из Молдавии в ответ на возможное введение Кишиневом ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур, об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка.

«Мы сообщили в Кишинев – любое ограничение со стороны Молдавии будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии», - заявил он.

По его словам, введение такого запрета уже согласовано, процесс подготовки запущен.

Как писал сайт KP.RU, 1 мая издание Bloomberg сообщило, что введение Польшей запрета на импорт зерна с Украины - всего лишь желание правящей партии не оттолкнуть от себя избирателей перед осенними парламентскими выборами.

Отмечалось, что восточноевропейские страны поставили под угрозу важнейший экономический «спасательный круг» для Киева.

Кроме того, 4 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюзу оказалось нельзя доверять вывоз украинского зерна, так как оно хлынуло на европейский рынок и разрушило его.