Глава МАГАТЭ Гросси: Ситуация в районе ЗАЭС становится более непредсказуемой и опасной

Как писал сайт KP.RU, 16 января Гросси сообщал, что миссия МАГАТЭ начала работу на Южно-Украинской АЭС. По его словам, задачей миссии является обеспечение ядерной безопасности АЭС на фоне украинского конфликта. 27 апреля Рафаэль Гросси сообщил, что турецкая атомная электростанция (АЭС) «Аккую» имеет все компоненты для того, чтобы ее можно было бы назвать самой безопасной АЭС в мире. «Я думаю, что все компоненты в ней выполнены так, что ее можно будет считать таковой. Все процессы выполнялись в соответствии с международными стандартами и методиками безопасности МАГАТЭ», - заявил глава МАГАТЭ. Фото: REUTERS

Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится менее предсказуемой и «потенциально опасной», об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной», - сообщил Гросси.

Он выразил обеспокоенность «вполне реальными рисками в области ядерной и физической безопасности, с которыми сталкивается станция».

Глава агентства подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ на станции по-прежнему слышат звуки обстрелов, в том числе они были слышны вечером в пятницу.

Как писал сайт KP.RU, 16 января Гросси сообщал, что миссия МАГАТЭ начала работу на Южно-Украинской АЭС. По его словам, задачей миссии является обеспечение ядерной безопасности АЭС на фоне украинского конфликта.

27 апреля Рафаэль Гросси сообщил, что турецкая атомная электростанция (АЭС) «Аккую» имеет все компоненты для того, чтобы ее можно было бы назвать самой безопасной АЭС в мире.

«Я думаю, что все компоненты в ней выполнены так, что ее можно будет считать таковой. Все процессы выполнялись в соответствии с международными стандартами и методиками безопасности МАГАТЭ», - заявил глава МАГАТЭ.