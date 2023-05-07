Сестра задержанного за подрыв машины Прилепина рассказала о своем брате Фото: Виктор Гусейнов/СК России

Ирина, сестра Александра Пермякова, задержанного за подрыв автомобиля Прилепина, рассказала RT о своем брате.

Ирина сообщила, что с Александром они учились в школе-интернате в Дружковке (Краматорский район) как дети из малоимущей семьи.

Она добавила, что в последнее врем они общались редко, а своей семьи у ее брата нет.

Ирина описала Пермякова, как «вспыльчивого, но не злого», не доверчивый. В подростковом возрасте он был судим за хулиганство и разбой.

Сестра отметила, что с 2015 года Пермяков служил по своей воле в ополчении ДНР. По ее словам, раньше ее брат «поддерживал Донбасс».

Она добавила, что родным Пермяков говорил, что работает на стройке в Москве, про Нижний Новгород никогда не сообщал.

Как писал сайт KP.RU, утром 6 мая Захар Прилепин возвращался с товарищем из Луганска в Москву на своем Audi Q7. Прилепин навестил свою многодетную семью и на дороге в одной из деревень в Борском районе иномарка взорвалась. Захар Прилепин чудом выжил, его госпитализировали на вертолете санавиации.

СКР возбудил уголовное дело по факту теракта. Силовики организовали операцию по задержанию причастных и в лесу был обнаружен главный подозреваемый в совершении преступления - Александр Пермяков.

Он уроженец Украины, совсем недавно получил российское гражданство. Родился и вырос в городе Дружковка под Донецком.

Пермяков на допросе сообщил, что его завербовали украинские спецслужбы в 2018 году. В прошлом году он приехал в Россию для убийства Захара Прилепина. Использовал две противотанковые мины. Подрыв взрывного устройства осуществил дистанционно, а потом скрылся с места происшествия.

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