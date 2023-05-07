Чернышенко: Посылки весом до 10 кг для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно Фото: Пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

Посылки весом до 10 кг для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, об этом заявил зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области.

«В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 кг для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов! Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы!», - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко: Посылки весом до 10 кг для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно Фото: Пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

Вице-премьер отметил, что указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Крым.

Чернышенко: Посылки весом до 10 кг для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно Фото: Пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

По информации Почты России, число посылок до 10 кг, которое может оформить один отправитель, не ограничено. Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефон 8-800-100-00-00.

Поручение обеспечить бесплатную доставку было дано Минцифры совместно с ФГУП «Почта России».