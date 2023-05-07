Чернышенко: Более 500 социально-значимых объектов Херсонской области должны быть обеспечены устойчивой связью к сентябрю 2023 года Фото: Пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

В рамках рабочего визита в Херсонскую область заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по телерадиовещанию и развитию связи в регионе, встречу с главой Херсонской области Владимиром Сальдо, а также посетил ряд социальных объектов. «Херсонская область демонстрирует уверенные шаги по интеграции в российское социально-экономическое и правовое пространство. Правительством России утверждена программа социально-экономического развития новых регионов. Она предполагает комплексное восстановление инфраструктуры. Для покрытия устойчивой связью территории региона к сентябрю текущего года здесь должны быть построены 330 базовых станций и подключены более 500 социально-значимых объектов. В этом году на эти цели для новых субъектов предусмотрено 4,2 млрд рублей. Как справедливо сказал наш Президент Владимир Путин, общими усилиями все намеченное обязательно будет выполнено», - подчеркнул вице-премьер.

Чернышенко: Более 500 социально-значимых объектов Херсонской области должны быть обеспечены устойчивой связью к сентябрю 2023 года Фото: Пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

В рамках совещания Дмитрий Чернышенко отметил, что Минцифры поручено совместно с руководством новых субъектов организовать полноценную работу колл—центров службы 122 не позднее 1 сентября 2023 года. А также актуализировать адресный перечень и провести комплексную инвентаризацию почтовых отделений для восстановления их работы. 1,7 млрд рублей из федерального бюджета направляется на восстановление их работы в новых регионах.

Владимир Сальдо поблагодарил руководство страны за столь объемное внимание к Херсонской области и другим новым регионам, которые по справедливости вернулись в состав большой российской семьи. «Мы чувствуем, что нам здесь рады, все стараются помочь. Херсонцы и те, кто бывает здесь по долгу службы, усердно работают, помогают тем, кто находится в зоне боевых действий». Глава региона подчеркнул, что сегодня необходимо совместно пробить стену неправды, которые выстраивали западные страны здесь на протяжении последних лет.

Дмитрий Чернышенко передал социальным объектам Херсонской области комплекты спутникового телевидения «Русский мир», также отметив важность противодействия пагубному влиянию иностранного контента.

«Граждане новых субъектов должны владеть объективной информацией о событиях в стране и мире. Покрытие спутниковым телевидением новых территорий организуется по поручению Президента России. До конца 2023 года 155 тыс. комплектов должны быть бесплатно установлены в новых регионах. Это позволит населению получить доступ к российским каналам», - отметил вице-премьер.

Накануне Дня Победы Дмитрий Чернышенко и Владимир Сальдо в Геническе встретились с участником Великой Отечественной войны, ветераном труда Зоей Ламбрияновой, которой также вручили комплект спутникового телевидения «Русский мир». Зоя Игнатьевна с 1957 года и до самой пенсии трудилась в медучреждении.

Дмитрий Чернышенко и Владимир Сальдо в Геническе встретились с участником Великой Отечественной войны, ветераном труда Зоей Ламбрияновой Фото: Пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

«Благодаря этой установке вы сможете посмотреть парад Победы на Красной площади. А в следующем году я приглашаю вас с дочкой и зятем на парад в Москву. Обещайте нам быть здоровой и обязательно приехать!» - сказал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко и Владимир Сальдо в Геническе встретились с участником Великой Отечественной войны, ветераном труда Зоей Ламбрияновой Фото: Пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

Заместитель председателя Правительства России посетил спортивную школу будущих чемпионов, где вручил ее руководителю сертификат на 50 комплектов экипировки для членов сборных команд Херсонской области со словами напутствия к ребятам: «Любите спорт, усердно тренируйтесь. Мы ждем от вас побед в соревнованиях».

Чернышенко: Более 500 социально-значимых объектов Херсонской области должны быть обеспечены устойчивой связью к сентябрю 2023 года Фото: Пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

Дмитрий Чернышенко заявил, что в рамках программы социально-экономического развития новых регионов, утвержденной Правительством России, в Херсонской области запланировано восстановление 6 спортивных объектов, создание 5 ФОКов открытого типа по различным видам спорта, включая футбол и хоккей, закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки. Он отметил важность создания здесь региональных отделений общероссийских федераций и переподготовку тренеров, которую организует в настоящий момент Минспорта России. По его словам, все эти меры позволят максимально быстро интегрировать новые субъекты в спортивную жизнь страны и поддержать соревновательную активность атлетов.

Дмитрий Чернышенко заявил, что в рамках программы социально-экономического развития новых регионов, утвержденной Правительством России, в Херсонской области запланировано восстановление 6 спортивных объектов

Вице-премьер также дал поручение Корпорации «Туризм.рф» составить мастер-план территории с учетом уникальных природных условий Херсонской области, чтобы граждане прежде всего этого региона могли здесь отдыхать и восстанавливать здоровье.