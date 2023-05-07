Чернышенко поручил до 1 июня сформировать стандарты и перечень наиболее востребованных госусулуг для новых регионов

Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой региона Евгением Балицким Фото: Пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

В рамках рабочего визита в Запорожскую область заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой региона Евгением Балицким и посетил первый в регионе МФЦ.

«В Запорожской области активно проходят интеграционные процессы, реализуется спектр мер социальной поддержки населения. В конце апреля Правительством России утверждена программа социально-экономического развития новых регионов. Она направлена на восстановление инфраструктуры и комплексное развитие субъектов, как и поручал Президент России. В Запорожье создан первый МФЦ. До конца года будут развернуты еще 4 для обслуживания жителей новых регионов. Задача Минцифры совместно с федеральными ведомствами и главами субъектов до 1 июня 2023 года сформировать наиболее востребованный перечень госуслуг, которые граждане смогут получать через МФЦ. Стандарты должны учитывать особенности предоставления на этих территориях, но в целом соответствовать общероссийским», - заявил Дмитрий Чернышенко во время посещения МФЦ.

В Запорожье создан первый МФЦ Фото: Пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

Вице-премьер подчеркнул, что для покрытия устойчивой связью территории Запорожской области к сентябрю текущего года должны быть построены дополнительно 320 базовых станций и подключены 840 социально-значимых объектов. Для организации работы экстренных служб и получения оперативной обратной связи Минцифры России поручено развернуть работу колл-центров службы 122 к сентябрю 2023 года.

Евгений Балицкий поблагодарил руководство страны за системную работу, которая сегодня ведется по развитию Запорожской области.

«У нас много предложений и по культуре, и по туризму, и по образовательной сфере. У нас богатый край, сегодня мы вызываем большой интерес инвесторов. Есть еще целый ряд направлений, которые нужно развивать. У нас большой потенциал. Мы верим, что станем равными среди равных», - отметил глава региона.

Дмитрий Чернышенко и Евгений Балицкий побывали на косе Обиточной побережья Азовского моря. Вице-премьер подчеркнул, что регион обладает высоким потенциалом для создания круглогодичной здравницы.

Дмитрий Чернышенко побывал на косе Обиточной побережья Азовского моря Фото: Пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

«Запорожская область обладает большим природно-рекреационным потенциалом. Нам необходимо провести инвентаризацию, привести в порядок туристические объекты, прежде всего для местных граждан. На днях Президент Владимир Путин проводил совещание, на котором обсуждалось создание инфраструктуры для пляжного отдыха, в том числе в новых регионах. Наша задача помочь найти инвесторов, которые будут строить объекты. Сейчас идет прием заявок на строительство модульных средств размещения. У новых регионов – приоритетное право на получение финансирования по этой программе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - сказал Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко побывал на косе Обиточной побережья Азовского моря Фото: Пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко

В рамках программы социально-экономического развития новых регионов в Запорожской области до 1 марта 2024 года запланировано восстановление 4 спортивных объектов, создание 5 фоков открытого типа по различным видам спорта, в том числе футболу и хоккею и закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки. Министерство спорта формирует график подготовки и переподготовки тренеров, специалистов для спортивной отрасли. Эти меры позволят максимально быстро интегрировать регион в спортивную жизнь страны и поддержать соревновательную активность атлетов.