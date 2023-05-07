В Одессе и Николаеве прогремело несколько взрывов Фото: REUTERS

В городе Николаеве в ночь на воскресенье, 7 мая, прогремели три взрыва, об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким в соцсети.

По данным официального ресурса для оповещения граждан, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли и в Одессе.

Также отмечалось, что на всей территории Одесской области также звучат сирены.

Как писал сайт KP.RU, ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации.

Согласно данным онлайн-карты, тревога также звучала в большей части областей Украины.

Отмечалось, что сирены звучали в Киеве, в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Напомним, 6 мая украинские СМИ заявили о взрывах, которые прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области, отметив, что в регионе была объявлена воздушная тревога.