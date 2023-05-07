Журналист Гадовский: Всех украинцев, восхваляющих Бандеру, нужно объявить врагами Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всех украинцев, восхваляющих образ Бандеры, необходимо объявить врагами народа, об этом написал в соцсети вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский.

«Каждый украинец, для которого Бандера - герой, ставит себя на место врага поляков», - написал Гадовский.

Он отметил, что «для нас он - антипольский преступник!».

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года обозреватель издания Mysl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что бандеровцам, приехавшим в Польшу в виде беженцев, не рад никто, поэтому им нужно вернуться на Украину.

Он отметил, что Польша впустила к себе тысячи агрессивно настроенных украинских националистов, являющихся сторонниками Бандеры.

Журналист подчеркнул, что в Польшу въехали те, «кто боготворит убийц наших братьев», заявляя, что проблема националистических настроений у украинских беженцев будет только расти.