РИА Новости: Пять украинских военных погибли от обстрела собственной артиллерии Фото: Александр КОЦ

В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии, когда им пытались оказать помощь после ранения, об этом рассказал РИА Новости штурмовик с позывным «Гуд».

«Это здание мы частично забрали, с одной стороны были наши бойцы, с другой — противника», - пояснил военнослужащий.

Собеседник добавил, что начались обстрелы тяжелые со стороны противника, их здесь засыпало в подвальном помещении.

«Гуд» уточнил, что украинских военных было пятеро.

«Они просили помощи, ...но нам не давали их же сослуживцы подойти к ним, оказать помощь. Мы не смогли ничего сделать, и они там умерли», - заявил штурмовик.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщало, что российские силы уничтожили более 185 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении за сутки.

Отмечалось, что основные бои на данном направлении продолжаются в Артемовске. Российские штурмовые отряды продолжают продвижение в западной части города при поддержке подразделений ВДВ с флангов.

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