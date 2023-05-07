Daily Mail: На коронации Карла III появилась смерть с косой Фото: REUTERS

В Великобритании на коронации Карла III заметили фигуру, похожую на смерть с косой, об этом сообщило издание Daily Mail.

«Каждая большая вечеринка привлекает незваных гостей, но фанаты королевской семьи пошутили, что заметили ангела смерти собственной персоной в Вестминстерском аббатстве во время коронации Карла», - говорится в статье.

В соцсети на кадрах видно, что в проходе мелькает фигура в черном плаще и капюшоне, держащая в руках предмет, напоминающий косу.

Как писал сайт KP.RU, во время коронации Карла 3 в Вестминстерском аббатстве в Лондоне с нового монарха Великобритании чуть не упала корона святого Эдуарда Исповедника.

В кульминационный момент церемонии восхождения на престол нового суверена духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби не смог с первого раза возложить корону на голову Карла 3, и ему пришлось перепроверять, что корона села ровно и не упадет.

Ранее известный юрист Дженна Эллис осудила в Twitter жену и внучку президента США Байдена Джилл и Финнеган за то, что женщины надели на коронацию Карла III платья в цветах украинского флага.

«Первая леди США представляет Украину вместо родной страны», - написала Эллис.

6 мая 2023 года в 11 часов утра по местному времени в Вестминстерское аббатство прибыл Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой. В соборе, где уже 900 лет коронуют английских монархов, было около 2000 гостей.

Среди приглашенных - представители правящих фамилий со всего мира, семь бывших британских премьер-министров, английская аристократия, а также все руководство Евросоюза.