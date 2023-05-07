Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы ЕК фон дер Ляйен о восстановлении Украины Фото: REUTERS

Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о восстановлении Украины.

«Провела продуктивную встречу с премьер-министром Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС в восстановлении и реконструкции Украины... ЕС остается непоколебимым в своем стремлении помочь Украине отстроить страну», - написала фон дер Ляйен.

HouseHeadFoLife с возмущением отметил, что «больше отмывания денег через восстановление Украины».

Chantal de Chaffoy с иронией уточнила, «продуктивная для вашего кармана, вы хотели сказать?».

В других комментариях задавался вопрос, когда глава ЕК поможет Европе, а также было высказано мнение, что «мир на стороне России. Точка!».

Как писал сайт KP.RU, в марте Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подверглась критике за намерения Евросоюза уменьшить военный потенциал России. Людей возмутила такая политика властей, они бы предпочли мирные переговоры.

Другие назвали фон дер Ляйен разрушителем Евросоюза. Многие высказались против санкций, которые называли незаконными, а также милитаризации Киева.

В январе Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в телефонном разговоре с Зеленским пообещала поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется».

Пользователи Twitter резко отреагировали на эти обещания фон дер Ляйен. В комментариях говорилось, что поддержка Зеленского осуществляется ЕС за счет благополучия населения европейских стран.