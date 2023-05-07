Российские военные уничтожили две механизированные бригады ВСУ Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие поразили две механизированные бригады ВСУ после вскрытия их местоположения, об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки вскрыто перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ», - заявил офицер.

Савчук подчеркнул, что в результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе.

По данным руководителя, бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по опорным пунктам противника.

Как писал сайт KP.RU, российские артиллеристы поразили склад вооружения бригады ВСУ.

Также указывалось, что были уничтожены минометные расчеты, САУ «Акация», система спутниковой связи и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД».

Помимо этого, с помощью средств РЭБ были подавлены три украинских БПЛА ударного типа.

Ранее стало известно, что в Марьинке пять украинских военных погибли под огнем собственной артиллерии, когда им пытались оказать помощь после ранения.

Напомним, Минобороны России сообщало, что российские силы уничтожили более 185 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении за сутки.