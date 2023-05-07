Расчеты ПЗРК «Верба» уничтожили три украинских БПЛА
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Военнослужащие при помощи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» уничтожили три украинских БПЛА, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«Расчеты ПЗРК «Верба» уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ», - заявил Савчук.
Он добавил, что на Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневым средствам противника.
Как писал сайт KP.RU, 8 апреля сообщалось, что на Южно-донецком направлении российские снайперы уничтожили разведгруппу противника, пытавшуюся провести разведку боем.
Кроме того, расчеты ЗРК «Стрела-10» сбили украинские беспилотники «Фурия» и «Валькирия».
4 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром в небе над регионом силами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат.
Напомним, в 2014 году на вооружение в России поступил ПЗРК «Верба», превосходящий американский «Стингер». Боевое крещение «Верба» прошла в Сирии, а сейчас успешно сбивает не только украинские вертолеты, но и самолеты.