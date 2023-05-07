Михаил Развозжаев: Десять украинских беспилотников пытались атаковать Севастополь и Крым Фото: REUTERS

Украина направила десять беспилотников на Крым и Севастополь, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев.

«Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь», - написал Развозжаев.

По его словам, один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе... Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий - над морем со стороны Северного мола.

«Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников», - подчеркнул губернатор.

Как писал сайт KP.RU, 6 мая от главы Крыма Сергея Аксенова стало известно, что средства ПВО уничтожили над полуостровом две баллистические ракеты, выпущенные украинской армией с ОТРК «Гром-2».

Отмечалось, что в результате этой атаки разрушений и пострадавших нет.

4 мая Развозжаев заявил, что силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.

1 мая губернатор Севастополя сообщал, что Черноморский флот вместе с силами ПВО отражал атаку беспилотников на внешнем рейде.