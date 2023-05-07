Михаил Развозжаев: Десять украинских беспилотников пытались атаковать Севастополь и Крым
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Украина направила десять беспилотников на Крым и Севастополь, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев.
«Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь», - написал Развозжаев.
По его словам, один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе... Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий - над морем со стороны Северного мола.
«Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников», - подчеркнул губернатор.
Как писал сайт KP.RU, 6 мая от главы Крыма Сергея Аксенова стало известно, что средства ПВО уничтожили над полуостровом две баллистические ракеты, выпущенные украинской армией с ОТРК «Гром-2».
Отмечалось, что в результате этой атаки разрушений и пострадавших нет.
4 мая Развозжаев заявил, что силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.
1 мая губернатор Севастополя сообщал, что Черноморский флот вместе с силами ПВО отражал атаку беспилотников на внешнем рейде.