Что произошло в ночь на 7 мая

Михаил Развозжаев: Десять украинских беспилотников пытались атаковать Севастополь и Крым Фото: REUTERS

Украина направила десять беспилотников на Крым и Севастополь, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев. Один из БПЛА потерял управление и упал в лесополосе. Еще два беспилотника были сбиты над морем в районе мыса Херсонес и над морем со стороны Северного мола.

«Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников», - уточнил Развозжаев.

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