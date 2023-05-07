Володин назвал целью организованных Украиной терактов запугать и уничтожить тех, кто говорит правду Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал теракт в отношении российского писателя Захара Прилепина. По его словам, целью таких происшествия является желание "запугать и уничтожить тех, кто говорит правду".

Политик вспомнил организованные украинским режимом убийства военкора Владлена Татарского и политолога Дарьи Дугиной, а также покушение на Захара Прилепина.

"Цель данных терактов - запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. На сегодняшний день, на Украине все чаще звучат голоса с осуждением киевского террористического режима. Зеленский и его подручные борются с этим всеми способами", - отметил спикер Госдумы в своем телеграмм-канале.

Кроме того, политик отметил, что США и Европейский союз с помощью Украины предпринимают любые попытки расправится с российскими лидерами мнений, защищающих национальные интересы и ценности.

Напомним, 6 мая в Нижнем Новгороде на трассе в Борском районе подорвался автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин. Злоумышленники установили взрывное устройство на автомобиль и привели его в действие дистанционно. В СК покушение квалифицировали как теракт, в результате которого погиб водитель машины, а сам Прилепин получил множество переломов.

7 мая врачам удалось вывести Захара Прилепина из медикаментозного сна. На данный момент публицист находится в сознании.