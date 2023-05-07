Архангельские парашютисты-пожарные помогут бороться с лесными возгораниями на Урале

Группировка из 70 парашютистов-пожарных Единого лесопожарного центра региона направлена в Свердловскую область

Глава Архангельской области Александр Цыбульский рассказал, что группировка из 70 парашютистов-пожарных Единого лесопожарного центра региона направлена в Свердловскую область, где зафиксировано 25 лесных пожаров.

- Они будут помогать коллегам бороться с огненной стихией, которая сейчас бушует на площади более 1600 га, - сообщил в телеграмм-канале Александр Цыбульский.

Глава региона отметил, что специалисты будут работать в экстремальных условиях. Для этого у них имеется все необходимое.

- Подразделения ЕЛЦ Архангельской области отлично подготовлены, специалисты прошли полный курс учений. Пока лесопожарная обстановка у нас в регионе спокойная, на большей площади еще лежит снег. С начала пожароопасного сезона не зафиксировано ни одного возгорания. Поэтому в решении отправить наших специалистов на помощь в Свердловскую область сомнений не было, - подчеркнул Александр Цыбульский.

КСТАТИ

В прошлом году с участием архангельских специалистов было ликвидировано более 80 лесных пожаров на площади в 44 тысяч гектаров в Курганской, Томской областях, Красноярском крае и Республике Коми.

ВАЖНО

В Архангельской области сформирована группировка в составе трех тысяч человек и порядка двух тысяч единиц техники для тушения лесных пожаров. Эффективности работы способствует хорошее материальное обеспечение подразделений.