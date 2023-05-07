Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за его угрозы в адрес Путина Фото: REUTERS

Пользователи Twitter массово высказались в негативном ключе о словах президента Украины Владимира Зеленского, произнесённых в Международном уголовном суде 3-4 мая. Зеленский тогда заявил, что якобы «все хотят» видеть президента России Владимира Путина в Гааге.

«Неправда, мы хотим видеть там Буша, Байдена, Обаму», - написал один из пользователей.

Его поддержал ещё один пользователь, заявивший о том, что Зеленский просто принимает желаемое за действительное, и Путина он в Гааге никогда не увидит. Были и комментаторы, которые ужаснулись таким заявлениям украинского президента. Например, один из них задал риторический вопрос о том, понимает ли вообще Зеленский, к чему могут привести подобные высказывания.

«Такими заявлениями он провоцирует риски мировой войну. Оно очень опасное», - заявил другой пользователь. С такой позицией были согласны многие.

Также некоторые высказывались на тему того, что устали от Зеленского и его постоянных публичных заявлений, в которых он говорит только то, что от него хочет услышать Запад.

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