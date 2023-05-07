На Каховской ГЭС приступили к регулируемому сбросу воды Фото: ТАСС

На Каховской ГЭС начался сброс воды. Это необходимо для снижения резко поднявшегося уровня Каховского водохранилища, пишет в Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа.

"С плотины ГЭС стартовал регулируемый сброс воды из водохранилища. Уровень воды в водохранилище падает, об этом сообщили ночью", - уточнили в администрации.

Также в администрации заявили, что военным удалось частично решить вопрос с шандором и поднять задвижку на головной станции Северо-Крымского канала в Таврийске. Некоторые объемы воды сейчас направлены в уцелевшие трубопроводы Каховского магистрального канала в Любимовке.

Напомним, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил о том, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки. 4 мая Вода поднялась на 17 метров и на 2,5 метра выше нормы в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка.