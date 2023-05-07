Италии потребуется ещё минимум два года до полного отказа от поставок газа из России Фото: REUTERS

Генеральный директор итальянской энергетической корпорации Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италии потребуется ещё минимум два года, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа. Заменить его планируют поставками из Египта, Алжира, Конго, Мозамбика, Анголы и Ливии, о чём пишет местная газета La Stampa.

«На данный момент замена российского газа частичная, чтобы заместить его полностью, понадобятся два года», - говорит Дескальци.

По словам топ-менеджера, замена российского газа в Италии - задача непростая, так как в последние годы страна полностью утратила собственное газовое производство. Не было ни инвестиций, ни каких-либо инициатив, которые могли бы развить имевшиеся производства до более конкурентоспособного состояния.

Сейчас Италия полностью зависит от поставок газа извне, и планирует заменить одну Россию контрактами сразу с шестью южными государствами, добывающими газ.

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