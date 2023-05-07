Видео эвакуации Захара Прилепина после покушения опубликовали в сети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появилась видеозапись эвакуации известного российского публициста Захара Прилепина с места взрыва - в поселке Пионерский Нижегородской области. Кадры опубликовал "Пятый канал".

На видеозаписи видно, что для эвакуации пострадавшего писателя с места происшествия задействовали вертолет. На нем Прилепина доставили в одну из Нижегородских больниц, где медики сначала провели диагностику, а затем операцию, в частности для фиксации переломов.

Напомним, днем 6 мая появилась информация о совершении покушения на известного российского писателя. Автомобиль, в котором Прилепин передвигался вместе с водителем Александром Шубиным, подорвался в поселке Пионерский. По некоторым данным, незадолго до взрыва из автомобиля успела выйти дочь Прилепина. Сам он выжил и был госпитализирован в больницу. Но погиб водитель и друг писателя Александр Шубин.

Позже правоохранителям удалось задержать подозреваемого в покушении на Прилепина. Им оказался Александр Пермяков. Позднее выяснилось, что Пермяков ранее был судим. На допросе подозреваемый признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. В Следственном комитете произошедшее квалифицировали как теракт.

Спустя сутки врачи сообщили, что Прилепин был выведен из медикаментозного сна. Сейчас он пришел в сознание.