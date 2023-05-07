Американский политик Лейк призвала перестать выделять деньги Киеву ради завершения конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как только Киев перестанет получать бесконечные поставки оружия и денег от США и Евросоюза - конфликт сразу закончится. Об этом заявила американский политик, бывший кандидат в губернаторы Аризоны Кари Лейк. Её слова приводит издание Newsweek.

По словам Лейк, Вашингтон должен не способствовать раскручиванию украинского конфликта, накачивая ВСУ оружием и деньгами, а наоборот - следует прекратить это делать, и сосредоточиться на том, чтобы усадить конфликтующие стороны за стол переговоров.

«Усадите их за стол и скажите: придите к миру, он нам нужен. Матери требуют мира для своих детей», - призывает политик.

Напомним, что Россия с самого начала придерживалась позиции, согласно которой спецоперация может быть завершена в любое время, если запад и Киев будут готовы слушать Москву и считаться с её интересами. Запад и офис Зеленского же активно отказываются от переговоров, продолжая эскалацию постоянными поставками оружия, и публично отказываясь от мирного решения.

Например, ещё в апреле 2022 года KP.RU сообщил о словах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что СВО закончится либо с достижением Россией своих целей, либо по итогу переговоров с Киевом.