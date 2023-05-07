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НовостиВ мире7 мая 2023 12:12

Колонна протестующих в Кишиневе направилась к зданию президента

По данным полицейских, 27 человек без документов задержаны
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Колонна протестующих в Кишиневе направилась к зданию президента

Колонна протестующих в Кишиневе направилась к зданию президента

Фото: REUTERS

На улицах Кишинева в воскресенье, 7 мая, можно заметить многотысячную колонну людей, которая надвигается в в сторону здания президента. Об этом сообщает издание tvrmoldova.

Как сообщает издание, люди, пришедшие к зданию парламента, требуют отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов. Акцию протеста организовала оппозиционная партия "Шор".

Полицейские уже задержали 27 человек с подозрительным поведением без документов. У некоторых участников акции правоохранители нашли легковоспламеняющиеся вещества, которые протестующие хотели использовать для поджога определенных объектов.

На акции протеста не было депутата партии Марины Таубер, которую задержали 1 мая в аэропорту Кишинева. Сейчас она находится под домашним арестом на 20 суток, передает издание.

Акции протеста в Молдавии проходят уже не в первый раз. В ноябре более 50 тысяч человек вышли на митинг в центре Кишинева.