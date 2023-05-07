Чернышенко: Новые российские регионы получат более 3,2 млрд рублей на развитие спорта в 2023 году, фото: предоставлено KP.RU

Состоялся рабочий визит зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко в Луганскую Народную Республику, где был проведён ряд мероприятий, в том числе обсуждения развития инфраструктуры в новых регионах, встреча с главой ЛНР Леонидом Пасечником и другое. Чернышенко объявил, что новые субъекты Российской Федерации получат более 3,2 млрд рублей на развитие спорта в 2023 году.

«Более 3,2 млрд рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников будет направлено на развитие спорта в новых регионах в 2023 году», - заявил зампред.

В ходе визита Чернышенко также посетил Луганское высшее училище училище физкультуры, где выдал лучшим студентам сертификат на 50 комплектов спортивной экипировки. В будущем это образовательное учреждение планируется переформатировать под олимпийское. Помимо прочего, до 1 марта 2024 года в ЛНР планируют восстановить девять спортивных объектов, построить и открыть семь ФОКов по разным видам спорта.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в конце апреля правительство России утвердило программу долгосрочного развития новых регионов.