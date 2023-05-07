Минобороны России: силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над Черным морем

Силы ПВО России сбили 22 беспилотника ВСУ над Черным морем за одну ночь Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО сбили ночью 7 мая 22 беспилотника ВСУ над Черным морем.

“В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы”, – сообщили в ведомстве.

Исходя из данный очередной сводки Минобороны, количество украинских беспилотников, сбитых за все время спецоперации, превысило четыре тысячи единиц и составило 4027 БПЛА.

Также за прошедшие сутки было сбито пять снарядов РСЗО HIMARS, баллистическая ракета ОТРК “Гром-2” и одна тактическая ракета “Точка-У”.

Напомним, издание Economist, ссылаясь на комментарии украинских военных в сфере обороны, отмечало эффективную работу средств радиоэлектронной борьбы российской ПВО. Некоторые украинские военные не могут объяснить эффективность российских средств РЭБ иначе, кроме как “черной магией”.