Росгвардия сняла патриотический видеоролик ко Дню Победы, фото: кадр из видео

Росгвардия записала патриотический ролик, посвящённый приближающемуся Дню Победы, 9 мая. Видеоролик рассказывает о доблести российских военнослужащих в прошлом, которая проходит сквозь время и проявляется теперь на полях украинского конфликта. Видео снято на песню «Бессмертный полк», под музыку рок-группы «Лампасы».

Концепция ролика основана на реальной истории с полей спецоперации, где боец Росгвардии получил в одном из боёв контузию, и ему привиделся прадед, сражавшийся с нацистами в Великую Отечественную войну, несмотря на то что видел его росгвардеец только на фотографиях.

Клип рассказывает о доблести и несгибаемости духа российских и советских воинов, о том как предки помогают современным солдатам с честью защищать Родину и выполнять тяжелейшие боевые задачи.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Минобороны опубликовало серию видеороликов, посвящённых воинской службе по контракту, в которых поднимаются разнообразные темы.