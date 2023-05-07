Генерал ВСУ Сырский заявил о принятии с боевыми командировами оперативных решений по Артемовску

Генерал ВСУ признал сложное положение своих войск в Артемовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский прибыл на подконтрольные Киеву позиции армии на Артемовском направлении и обсудил с командирами возможности по укреплению обороны города.

"Александр Сырский 6 мая побывал в районах ведения боевых действий, где встретился с командирами боевых частей. <...> На месте были приняты необходимые оперативные решения", – сообщило издание “УНИАН”.

Издание отметило, что обстановка на данном направлении, по мнению Сырского, “напряженная, но контролируемая”. Напомним, в конце февраля Сырский уже признавал, что для Вооруженных сил Украины сложилась крайне напряженная ситуация в Артемовске.

Тем временем Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими штурмовыми отрядами еще двух кварталов Артемовска.

Военкор Александр Коц отмечал, что из-за почти полного контроля города российскими силами, Киев заводит в город резервы ночью, и оставляют их в жилых домах, не приспособленных к обороне.

“Мы изменили ход сражения, наваливаемся со всех сторон, оборона противника трещит по швам”, – сообщил Коц во время недавней поездки в Артемовск.