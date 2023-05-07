Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского подать в отставку, пока не начались протесты

Зеленского обвинили в неспособности управлять страной в условиях конфликта Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге указал на неспособность действующего президента Украины Владимира Зеленского управлять страной в условиях конфликта и посоветовал ему уйти в отставку до начала протестов.

“Зеленский уже недотягивает до быстроты развития ситуации. <…> Видно, что он не может выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной”, – считает эксперт.

По его мнению, Украина полностью зависит от поддержки западных союзников, и при этом власти не способны справиться со своими обязанностями. Соскин считает, что это в скором может привести к массовым протестам против действующей власти.

“Зеленский висит на волоске, если не будет контрнаступления, то он уже будет не нужен”, – резюмировал экс-советник бывшего президента.

Напомним, Соскин и ранее призывал Зеленского уйти в отставку или пересмотреть политический курс. По его мнению, проблемы на Украине вызваны в первую очередь отсутствием опыта у действующей власти. Он считает, что крах киевского режима неизбежен.

Также в ближайшее время, по его мнению, Запад может отказаться от продолжения финансирования украинской армии. По его словам, этому способствует усталость американских налогоплательщиков и неизбежный провал предстоящего контрнаступления ВСУ.