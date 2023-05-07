«Замкнутый»: сестра обвиняемого в теракте против Прилепина рассказала о брате

Сестра совершившего теракт против Прилепина рассказала о своем брате Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сестра обвиняемого в покушении на российского писателя Захара Прилепина рассказала 5-tv.ru, что ее брат был “замкнутым, но не злым”. По ее словам, все родственники подозреваемого были в шоке, когда узнали о произошедшем.

Также она рассказала, что последняя встреча с братом состоялась на дне рождения матери. В тот день он сказал, что работает на стройке и избегал политических тем.

“Вообще ничего не рассказывал. У меня свои дела, своя работа <…> Мы не общались семьями. У нас все-таки разница в возрасте большая”, – поделилась девушка.

Напомним, утром 6 мая 2023 года на известного российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль подорвали в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор в Нижегородской области. Его водитель погиб, а сам Прилепин был госпитализирован, и уже находится в сознании и хорошо себя чувствует.

Спустя несколько часов был задержан подозреваемый в совершении покушения – им оказался уроженец Донецкой области Александр Пермяков, который в ходе допроса признал, что действовал по указанию спецслужб Украины.

Следственный комитет России квалифицировал данное покушение как теракт и возбудил уголовное дело. В МИД России назвали данный теракт свидетельством того, что “Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим”.