В Эстонии увеличат численность армии в случае мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Эстонии сообщило, что в случае объявления мобилизации увеличит численность собственной армии.

“Согласно решению правительства, личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с нынешних 26 700 до 43 700 военнослужащих. Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации”, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также установлен предел численности для Сил обороны – 6400 человек. Более 30 тысяч человек в случае военного положения составят члены военного ополчения Кайтселиит, а оставшуюся часть сформируют многочисленные резервисты.

Напомним, Посол России в Эстонии в начале 2023 года заявил о стремлении Таллина разрушить отношения с Москвой. Владимир Липаев считает, что прибалтийская страна не оставила РФ другого выбора, кроме понижения уровня дипотношений.

Эстония является единственной страной в мире, которая тратит на помощь Украине и ее Вооруженным силам больше одного процента от собственного ВВП, а в начале года отдала все свои 155-мм гаубицы Украине и призвала остальные страны последовать примеру Эстонии.