Пушилин сообщил, что в порту Мариуполя загрузили первое судно с зерном из ДНР

В порту Мариуполя загрузили первое судно с сельхозпродукцией из ДНР Фото: Администрация Главы ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в торговом порту Мариуполя завершилась загрузка первого судна с зерном из республики.

“Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики”, – сообщил Пушилин у себя в телеграм-канале.

По его словам, вывоз продовольствия из ДНР “позволит оживить один из важнейших секторов экономики Республики — сельское хозяйство”. Также он отметил, что решение использовать для транспортировки сельхозпродукции суда “РосКапСтроя”, доставляющие стройматериалы в Мариуполь, сильно упростило логистику и разгрузило пропускные пункты на дорогах республики.

Напомним, в конце марта порт Мариуполя включили в реестр морских портов России. После освобождения города Азовское море стало внутренним российским морем, и теперь является не только местом транспортной логистики и пересечения многих торговых путей, но и обладает серьезным туристско-рекреационным потенциалом.