В Тюменской области из-за пожаров приступили к эвакуации жителей семи населенных пунктов

В Тюменской области из-за пожаров начали эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Информационный центр правительства Тюменской области сообщил о начале эвакуации жителей нескольких населенных пунктов из-за природных пожаров в районе.

“На Ирбитском тракте — деревни Речкина, Коняшина, Насекина, село Кулига. На Ялуторовском — поселок Богандинский, 10-й военный городок. Деревня Чаплык —эвакуация со стороны Червишевского МО”, – уточнили список населенных пунктов в телеграм-канале информцентра.

В рамках эвакуации сотрудники местных администраций вместе с волонтерами обходят каждый дом и объясняют необходимость данных мер жителям. Отмечается, что для проведения переселения выделен 21 автобус и обустроено несколько пунктов временного размещения.

Напомним, в соседней, Свердловской области сразу в нескольких муниципалитетах пожарные и добровольцы борются с пожарами. В районе поселка Первомайский крупный пожар возник на складе с порохом, а незадолго до этого вся страна следила за судьбой поселка Сосьва, который едва не исчез с карты России после пожара на лесопилке.

Также критическая ситуация с пожарами в данный момент и в Курганской области. На борьбу со стихией в регионе брошены около 700 человек и 200 единиц техники, но сильный ветер и жара осложняют тушение. Школа и 20 домов горят в деревне Юлдус, там проводится эвакуация.