В Госдуме предложили подготовить системы ПВО России к появлению у Киева истребителей F-16

В Госдуме призвали подготовить ПВО России к появлению у Киева американских F-16 Фото: Минобороны РФ

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв предложил заранее подготовить российские системы ПВО к борьбе с американскими истребителями F-16, которые, по его мнению, обязательно поступят на вооружение украинской армии.

“Нужно заранее готовить к борьбе с американскими истребителями всю российскую систему противовоздушной обороны - ранее она ведь с такими экземплярами не сталкивалась вовсе”, – заявил Журавлев у себя в телеграм-канале.

По мнению Журавлева, системы ПВО ВС России требуют обновления для соответствия условиям современных конфликтов.

Президент России Владимир Путин считает, что российские системы ПВО и так являются одними из лучших в мире, а производство ракет “земля-воздух” для этих систем в России сопоставимо с объемами производства подобного вооружения во всем мире.

Тем временем издание Military Watch сообщило о дефиците средств ПВО у Киева. По словам военных экспертов, украинская армия может к концу весны остаться без ракет для советских и западных систем ПВО, а союзники Киева не дают больших надежд на их пополнение.

Если данную проблему не решат к концу мая, то авиация ВКС России получит полную свободу в небе над Украиной и сможет наносить множество ударов в глубокий тыл ВСУ, что непременно скажется на ходе конфликта и может поспособствовать крупным успехам российской армии.