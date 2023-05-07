ABC News: в результате наезда на пешеходов в Техасе погибло семь человек и шестеро пострадали

В Техасе в результате наезда на пешеходов погибло семь человек Фото: Shutterstock

Телеканал ABC News, ссылаясь на источники в полиции, сообщил о гибели семи человек в результате наезда автомобиля на пешеходов в городе Браунсвилл, штат Техас.

“Семь человек погибли в техасском Браунсвилле после того, как автомобиль наехал на пешеходов... Согласно полиции, до шести человек с серьезными и легкими травмами получают помощь”, – сообщили на телеканале.

На данный момент следователи по данному делу не сообщают, был ли данный инцидент умышленным. Водителя, совершившего наезд, поместили под стражу и проводят тесты на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

Напомним, днем ранее в торговом центре городе Аллен штата Техас при стрельбе погибли девять человек. Полицейские обнаружили семерых убитых на месте происшествия. Девять человек были госпитализированы, позже двое из них скончались. Еще трое находились в критическом состоянии, а четверо - в стабильном.