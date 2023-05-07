В Курганской области с 7 мая введен режим ЧС из-за пожаров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По указу губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе с 7 мая в связи с природными пожарами вводится режим ЧС.

“С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписано губернатором”, – сообщили в телеграм-канале правительства региона.

Напомним, на борьбу с пожарами в Курганской области брошены около 700 человек и почти 200 единиц техники. По данным МЧС, огонь угрожает населенным пунктам в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.

Губернатор региона сообщил, что в ряде мест ситуация критическая, а пожарная авиация в воздух подниматься не может из-за крайне сложных условий. Также он призвал в случае непосредственной угрозы эвакуироваться самостоятельно.

В соседней, Свердловской области сразу в нескольких муниципалитетах пожарные и добровольцы также борются с пожарами. В районе поселка Первомайский крупный пожар возник на складе с порохом, а незадолго до этого после пожара на лесопилке едва не исчез с карты России поселок Сосьва.