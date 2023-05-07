Бывший госсекретарь США Киссинджер: гонка вооружений в сфере ИИ не будет похожа на предыдущие

Киссинджер призвал внимательнее относиться к разработке искусственного интеллекта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал внимательнее относиться к эволюции искусственного интеллекта и быть осторожным с его разработкой. Политик сравнил непредсказуемость в данном вопросе с непредсказуемостью ядерного оружия во времена его работы.

“Мы не можем проанализировать все приобретенные машиной знания. Мы даем ей эти знания. Но это будет одна из больших дискуссий. Сейчас я пытаюсь сделать то, что я сделал в отношении ядерного оружия, — привлечь внимание к важности влияния этой эволюции”, – рассказал Киссинджер в интервью телекомпании CBS.

По его словам, гонка вооружений в этой сфере значительно отличается от предыдущих из-за проблем с разработкой теории о том, как в ней можно победить.

Мы живем на самом пороге эпохи AI или искусственного интеллекта, но уже сейчас видны контуры будущего. Сайт KP.RU рассказал о том, что такое ИИ и как он развивается.

Программный директор Ecumene Сергей Рыбаков считает, что искусственный интеллект - это новый драйвер развития человечества, за который уже сегодня развернулась гонка технологических вооружений.

Также недавно эксперт Microsoft Джасприт Биндра заявил, что нейросети могут заменить треть профессий и сравнил эту возможность с тем, как в прошлом появление автомобилей убило ремесло извозчика, но при этом породило одну из самых массовых профессий - армию водителей.