Захарова: В Москве поддерживают возвращение Сирии к работе ЛАГ Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве приветствуют возвращение Сирии к работе Лиги арабских государств (ЛАГ), об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в «арабскую семью», - отметила Захарова.

Она сообщила, что со своей стороны в контакте с арабскими столицами последовательно призывали их к восстановлению полноформатных отношений с Дамаском.

По ее словам, возобновление участия Сирии в работе ЛАГ будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока.

«Ожидаем, что арабские страны увеличат поддержку САР в решении задач ее постконфликтного восстановления, которое осложняется действующими в отношении Дамаска нелегитимными односторонними санкциями», - подчеркнула дипломат.

Как писал сайт KP.RU, в апреле министры иностранных дел Бахрейна, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Омана и ОАЭ во время консультаций по членству Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) в сирийской Джидде призвали к возвращению страны в «арабское лоно».

Отмечалась, что в документе не упомянуто решение по поводу восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств, однако есть призыв к сохранению суверенитета страны «путем прекращения присутствия группировок».

Сообщалось, что в консультациях также приняли участие министры иностранных дел Иордании, Египта и Ирака.