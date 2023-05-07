Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также и подконтрольной Киеву части Херсонской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Как отмечается, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно - около в 22.58.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на воскресенье, 7 мая, в городе Николаеве прогремели три взрыва.

По данным официального ресурса для оповещения граждан, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сообщалось, что взрывы произошли и в Одессе, а на всей территории Одесской области также звучали сирены.

6 мая воздушная тревога была объявлена в Киеве, сообщали в городской администрации.

Отмечалось, что сирены звучали в Киеве, в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В этот же день стало известно о взрывах, которые прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области, в регионе была объявлена воздушная тревога.