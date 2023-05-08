Экс-аналитик ЦРУ Флейц: США обвиняют в атаке на Кремль из-за скверного руководства Джо Байдена Фото: REUTERS

Весь мир уверен, что США стоят за атакой беспилотников на Кремль из-за скверного руководства президента Байдена, об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«...Я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний, и во время интервью они провели опрос. Более 80 процентов зрителей посчитали, что за этим (атакой – прим.) стоит Вашингтон», - сообщил Флейц.

Он подчеркнул, что Байден никогда не обладал качествами мирового лидера, и он ужасно подает информацию. Сочетание этих факторов делает ситуацию вокруг атаки в Москве крайне опасной.

По его мнению, если цель этого теракта состояла в покушении на убийство президента России Владимира Путина, то его спланировали и совершили «настоящие дураки».

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 3 мая Киев совершил попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина.

Уточнялось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, которые пытались атаковать Кремль.

В Кремле данную попытку удара со стороны Киева назвали спланированной террористической акцией, а также покушением на главу государства, запланированным в преддверии Дня Победы.

Москва оставила за собой право ответить на попытку такого удара «где и когда посчитает нужным».

Также 3 мая ФСБ раскрыла агентурную сеть минобороны Украины, которая намеревалась совершить теракты в Крыму, также был вскрыт канал поставок взрывчатых веществ, шедший из Болгарии.